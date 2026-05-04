Ферстаппен зізнався, що хотів би помінятися життям із Мессі
Лідер Red Bull зізнався, що обрав би життя аргентинця
21 хвилину тому
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен зізнався, що хотів би спробувати себе в ролі нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Про це чотириразовий чемпіон Формули-1 розповів у інтерв'ю Bets.
Нідерландець пояснив свій вибір спільним ігровим стилем (обидва спортсмени — шульги) та визнанням таланту аргентинця:
Якби я бив по м'ячу, то бив би лівою ногой. Хто найкращий лівоногий гравець у світі? Мессі. Хто б не хотів бути Мессі?
Наразі Ферстаппен займає сьоме місце в особистому заліку Формули-1, маючи 26 очок.
