Денис Сєдашов

Легендарний британський гонщик, семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, готується до доленосного рішення.

За інформацією нідерландського журналіста Луїса Деккера, 41-річний пілот офіційно оголосить про завершення своїх виступів у «королівських перегонах» під час домашнього етапу в Сільверстоуні.

У Сільверстоуні Льюїс Гемілтон зробить важливу заяву. І, я думаю, Гемілтон оголосить про завершення своєї кар'єри після сезону-2026. Луїс Деккер

Нагадаємо, кар'єра Льюїса у Формулі-1 триває вже два десятиліття. Він дебютував у 2006 році у складі команди McLaren, з якою вже у 2008-му здобув свій перший чемпіонський титул. Наразі Хемілтон ділить рекорд за кількістю титулів (7) з Міхаелем Шумахером.

