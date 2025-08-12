Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон має чинний контракт із командою Ferrari на сезони 2025 та 2026 років із можливістю продовження ще на 2027-й. Про це повідомляє FormulaPassion з посиланням на матеріал журналіста La Gazzetta dello Sport Луїджі Перни.

За даними джерела, Хемілтон може пролонгувати угоду незалежно від результатів та навіть без згоди італійської стайні. Водночас у Ferrari задоволені співпрацею з британцем.

Наразі Гемілтон посідає шосте місце в особистому заліку пілотів, маючи у своєму активі 109 очок.

Хемілтон заявив, що сезон в Ferrari — найгірший в його кар'єрі.