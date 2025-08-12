Ferrari задоволена Хемілтоном. Льюїс може продовжити контракт автоматично
Пілоту не потрібна згода команди
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон має чинний контракт із командою Ferrari на сезони 2025 та 2026 років із можливістю продовження ще на 2027-й. Про це повідомляє FormulaPassion з посиланням на матеріал журналіста La Gazzetta dello Sport Луїджі Перни.
За даними джерела, Хемілтон може пролонгувати угоду незалежно від результатів та навіть без згоди італійської стайні. Водночас у Ferrari задоволені співпрацею з британцем.
Наразі Гемілтон посідає шосте місце в особистому заліку пілотів, маючи у своєму активі 109 очок.
Хемілтон заявив, що сезон в Ferrari — найгірший в його кар'єрі.