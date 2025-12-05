Колишній пілот Формули-1 Джоліон Палмер назвав фаворита чемпіонської гонки сезону-2025 перед завершальним етапом Гран-Прі Абу-Дабі. Британця цитує f1analytic.com:

Я все ще вважаю Ландо головним фаворитом. Йому треба очистити голову. Після Лас-Вегаса здавалося, що Макс Ферстаппен вибуває з боротьби за чемпіонат, адже Ландо мав перевагу 42 очки, навіть з урахуванням дискваліфікації та тактичних нюансів. Нині ситуація сильно змінилася.

Коли відчуваєш, що був такий близький до титулу, а тепер раптом хтось інший може виграти, стає тяжко. Ландо чекає серйозне ментальне перезавантаження найближчими днями, але я вірю, що він впорається. І я все ще вважаю, що у McLaren найкраща машина.