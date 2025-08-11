Денис Сєдашов

Колишній гонщик Формули-1 Даніель Ріккардо зізнався, що тепер присвячує час пошукам себе та спокою, якого раніше бракувало в напруженому світі автоперегонів.

Цей рік я провів у своєрідному дослідженні себе. Моє життя так довго мчало на шаленій швидкості, а тепер я відчув спокій. Багато часу проводжу на природі, займаюсь хайкінгом. Нещодавно був на Алясці — і мене не роздер гризлі, вже непогано. Даніель Ріккардо

За його словами, він почав більше цінувати сім’ю та друзів і намагається позбутися надмірного егоїзму, який часто супроводжує людей із високими спортивними амбіціями:

Я завжди був дуже цілеспрямованим, але це робило мене більш замкнутим у собі. Тепер намагаюся більше слухати інших. Даніель Ріккардо

