Ексгонщик Формули-1: «Тепер більше слухаю людей, а не шум боліда»
Ріккардо розповів, як кардинально змінилося його життя без гонок
близько 2 годин тому
Колишній гонщик Формули-1 Даніель Ріккардо зізнався, що тепер присвячує час пошукам себе та спокою, якого раніше бракувало в напруженому світі автоперегонів.
Цей рік я провів у своєрідному дослідженні себе. Моє життя так довго мчало на шаленій швидкості, а тепер я відчув спокій. Багато часу проводжу на природі, займаюсь хайкінгом. Нещодавно був на Алясці — і мене не роздер гризлі, вже непогано.
За його словами, він почав більше цінувати сім’ю та друзів і намагається позбутися надмірного егоїзму, який часто супроводжує людей із високими спортивними амбіціями:
Я завжди був дуже цілеспрямованим, але це робило мене більш замкнутим у собі. Тепер намагаюся більше слухати інших.
