Екстремальні умови в Монці. FIA повідомила про теплову небезпеку на Гран-прі Італії
Очікується, що темература перевищить позначку 31,0 °C
Міжнародна автомобільна федерація (FIA) оголосила про введення режиму теплової небезпеки на Гран-прі Італії в Монці через прогнозовану високу температуру повітря.
Згідно з повідомленням гоночного директора FIA Руя Маркеша, відповідно до статті B1.5.10 спортивного регламенту, офіційна метеорологічна служба очікує, що тепловий індекс (Heat Index) під час гонки перевищить позначку 31,0 °C.
Гран-при Італії відбудеться з 4 по 6 вересня 2026 року на автодромі в Монці. Минулого сезону перемогу на цій трасі здобув нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
Офіційно: Норріс залишається в McLaren до 2030 року.
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