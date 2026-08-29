Офіційно: Норріс залишається в McLaren до 2030 року
Угода розрахована ще на чотири роки
McLaren оголосив про продовження контракту з пілотом Ландо Норрісом. Нова угода розрахована до 2030 року з опцією подальшого пролонгування.
Попередній контракт британця діяв до кінця 2027 року. Після підписання нової угоди команда подарує Норрісу болід MCL39, на якому він здобув титул чемпіона світу минулого сезону.
Норріс співпрацює з McLaren з 2017 року, а з 2019-го є основним пілотом команди.
У загальному заліку пілотів сезону-2026 Норріс йде четвертим із 159 очками. Лідирує гонщик Mercedes Андреа Кімі Антонеллі — 242 бали.
Норріс виграв Гран-прі Нідерландів-2026, Антонеллі та Расселл — у трійці.