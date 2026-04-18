Ferrari очолила рейтинг найдорожчих команд Формули-1
Останню сходинку займає Cadillac — його вартість понад 1 млрд доларів
близько 2 годин тому
Вартість кожної команди Формули-1 тепер перевищує 1 мільярд доларів. Про це повідомляє PlanetF1. Головною причиною такого стрибка називають нові фінансові правила та ріст популярності гонок.
Найдорожчою залишається Ferrari (7,1 млрд доларів), за нею йдуть Mercedes та McLaren. Найбільший прогрес у Williams — за останні шість років вартість команди зросла з 120 мільйонів до 2,6 мільярда доларів.
Рейтинг команд (млрд $)
Ferrari — 7,1
Mercedes — 6,4
McLaren — 5,2
Red Bull — 4,9
Aston Martin — 3,3
Williams — 2,6
Alpine — 2,6
Audi — 2,6
Racing Bulls — 2,4
Haas — 1,9
Cadillac — 1,6
