Відповідь хейтерам. Доменікалі став на захист сучасних обгонів у Формулі-1
Президент Ф-1 пояснив, чому вважає критику щодо обгонів необґрунтованою
близько 3 годин тому
Генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі прокоментував закиди скептиків, які вважають сучасні обгони в чемпіонаті штучними. Очільник серії зазначив, що критики мають «коротку пам'ять», та провів паралелі з турбоепою 1980-х років. Слова наводить Autosport.
Дехто каже, що зараз обгони стали штучними. Що таке штучний обгін? Обгін є обгін. У людей коротка пам'ять. У турбоеру 1980-х років, а я вже тоді стежив за Формулою-1, теж був lift and coast на різних турбомоторах. Тоді теж доводилося економити під час гонок, тому що паливний бак був не таким великим. Можливо, у деяких уболівальників старшого віку, які критикують або висловлюють зауваження, трохи коротка пам'ять.
