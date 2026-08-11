«Ніхто цього не очікував»: Ферстаппен висловився про шалену популярність та «помаранчеве море» фанатів
Пілот Red Bull відзначив армію своїх прихильників
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зізнався, що на старті своєї кар'єри навіть не міг уявити подібного масштабу фанатської любові та успіху в Королівських перегонах. Слова наводить Formule 1 Magazine.
«Помаранчеве море» з фанатів? Я сам ніколи не очікував такого. Думаю, ніхто не очікував. Коли я прийшов у Формулу-1, я не думав, що все складеться так добре. Результати, перемоги, титули і, звісно, гонки в Зандворті.
«Загалом було дуже важко»: Ферстаппен оцінив виступи Red Bull у першій половині сезону-2026.