Перес: «Ферстаппен має всі шанси на чемпіонство»
Мексиканський гонщик, що його колишній напарник з Red Bull заслуговує на титул
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Мексиканський гонщик Серхіо Перес висловився про боротьбу за титул у сезоні Формули-1, підтримавши свого колишнього напарника по Red Bull Макса Ферстаппена. Слова наводить GPBlog.
Думаю, у Макса великі шанси виграти чемпіонат світу. Він показує сильну форму і, на мою думку, заслуговує на перемогу.
Наразі в чемпіонаті лідирує пілот McLaren Оскар Піастрі (346 очок), на другому місці його товариш по команді Ландо Норріс (332), а трійку замкнув Макс Ферстаппен з Red Bull (306).
