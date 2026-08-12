Хемілтон оцінив свої результати у першій половині сезону Формули-1
Пілот пояснив свій підхід до гонок
Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон підбив проміжні підсумки своїх виступів у першій частині поточного сезону.
Британський гонщик зізнався, що намагається зосереджуватися на кожному окремому етапі, а не думати про довгострокову перспективу. Слова наводить Crash.net.
Можливо, трохи краще за середнє. Думаю про кожну окрему гонку. І просто намагаюся зрозуміти, як можу вижати максимум з кожного вікенду, тому я не думаю про 10 наступних гонок.
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