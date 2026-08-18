«Хочу щось після себе залишити»: Ферстаппен розповів про свої цілі в автоспорті поза Формулою-1
Лідер Red Bull розповів про пошук талантів у сімрейсингу для своєї програми GT
Чотириразовий чемпіон світу, пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен поділився планами щодо створення власної спадщини в автоспорті та розвитку молодих талантів.
Нідерландський гонщик розповів про фокус на власному проєкті та пошук перспективних пілотів. Слова наводить Formule1.
Так, я про це думав. Але в Нідерландах усе не так просто. Як я вже казав, футбольне поле — це все-таки трохи інше, ніж картодром, до того ж воно більш екологічне. Я безумовно хочу щось після себе залишити, однак насамперед думаю про свою програму GT. Щоб ми могли шукати таланти у світі сімрейсингу та давати їм можливість спробувати себе за кермом справжнього автомобіля. Це одні з цілей, яких я прагну, звісно, поряд із розвитком власної гоночної команди Verstappen Racing.
Ферстаппен розкритикував новий регламент Формули-1.