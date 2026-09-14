Ферстаппен заявив про втрату шансів на чемпіонський титул у сезоні
Пілот Red Bull впевнений, що для нього боротьба за трофей звершилася
Чотириразовий чемпіон світу, пілот Red Bull Макс Ферстаппен заявив, що більше не вважає себе претендентом на титул у поточному сезоні. Про це нідерландець сказав під час пресконференції.
Я не сподіваюся відігратися.
Пілот Mercedes: «Я навіть не думаю про боротьбу за чемпіонство».
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