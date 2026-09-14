Вперше в історії дві українські тенісистки – в топ-10 рейтингу WTA
Є ще одне досягнення від наших дівчат
Вперше в історії дві українки одночасно перебувають у топ-10 рейтингу WTA.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялась на 7-му позицію у світовій класифікації. Марта Костюк встановила особистий рекорд, ставши 10-ю.
У топ-50 наразі також перебувають Олександра Олійникова (41-ше місце), Дарʼя Снігур (42-ге), Юлія Стародубцева (43-тє) та Ангеліна Калініна (47-ме).
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Вперше в історії Україна має шість тенісисток серед топ-50. Попередній рекорд – п’ять гравчинь.
Нагадаємо, що першою ракеткою світу стала представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка обійшла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Аріну Соболенко.
Поділитись