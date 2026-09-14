Денис Сєдашов

Центровий збірної України Олексій Лень підписав контракт із Басконією до 2028 року.

33-річний баскетболіст перейшов до клубу на правах вільного агента після відходу з мадридського Реалу, де виступав із жовтня 2025 року.

✍️ Alex Len, nueva pieza para el juego interior de Kosner Baskonia



Ongi etorri, Alex! 🔵 🔴



📎 https://t.co/OqBsROgRsh pic.twitter.com/0k2PYbMhpH — Kosner Baskonia (@Baskonia) September 14, 2026

У минулому сезоні Басконія посіла 3-тє місце в регулярному чемпіонаті Іспанії та вибула в 1/4 фіналу плей-оф від Ховентута (1:2).

Перший офіційний матч сезону-2026/27 команда проведе 19 вересня проти того ж Ховентута півфіналі Суперкубка Іспанії.

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