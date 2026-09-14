Лень підписав дворічний контракт із Басконією
Угода розрахована до 2028 року
Центровий збірної України Олексій Лень підписав контракт із Басконією до 2028 року.
33-річний баскетболіст перейшов до клубу на правах вільного агента після відходу з мадридського Реалу, де виступав із жовтня 2025 року.
У минулому сезоні Басконія посіла 3-тє місце в регулярному чемпіонаті Іспанії та вибула в 1/4 фіналу плей-оф від Ховентута (1:2).
Перший офіційний матч сезону-2026/27 команда проведе 19 вересня проти того ж Ховентута півфіналі Суперкубка Іспанії.
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