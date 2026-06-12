Денис Сєдашов

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) задовольнила апеляцію Alpine та скасувала штрафи П'єра Гаслі, отримані на Гран-прі Монако. Французького гонщика відновлено на подіумі.

Раніше Гаслі отримав два 5-секундні штрафи за перевищення швидкості на піт-лейні, через що опустився з третього місця на сьоме в підсумковій класифікації. Після перегляду справи стюарди визнали, що пілот Alpine не порушував швидкісний режим, і скасували санкції.

Унаслідок цього рішення представник Red Bull Ісак Хаджар перемістився на четвертий рядок і втратив свій перший подіум у кар'єрі.