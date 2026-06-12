Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу в Лізі націй-2026. У третьому турі підопічні Рауля Лосано в трьох сетах обіграли національну команду Куби.

Українці контролювали хід поєдинку з першої партії. Наступні два сети також пройшли за повної переваги синьо-жовтих, які закрили матч за рахунок розгромної третьої партії.

Ліга націй 2026. 3-й тур

Куба — Україна 0:3 (21:25, 20:25, 16:25)

Нагадаємо, українська збірна розпочала турнір із поразки від Японії (0:3), після чого обіграла Китай (3:1).

Наступний матч синьо-жовті проведуть 14 червня проти збірної Польщі.

Капітанка збірної України Дорсман продовжить кар'єру в американській лізі LOVB.