Денис Сєдашов

Глава міжнародного автодрому Сепанг Ажан Шафріма Ханіф повідомив, скільки коштів потрібно для того, щоб Гран-прі Формули-1 повернувся до Малайзії.

За його словами, власники Liberty Media встановили плату за право проводити гонку на рівні 70 млн доларів США на рік. Крім цього, до цієї суми додаються витрати на організацію та проведення Гран-прі, які складають ще 2–4 млн доларів. Про це повідомляє портал Carsh.net.

Нагадаємо, Гран-прі Малайзії проходило з 1999 по 2017 рік, а спонсором етапу була нафтова компанія Petronas. Змагання було скасовано через зниження доходів від продажу квитків та туристичного потоку.

Керівник McLaren назвав слабкі сторони найкращої команди Формули-1.