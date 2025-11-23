Хемілтон розчарований темпом Ferrari: «З нами покінчено»
Британський пілот сумнівається, що команда здатна наздогнати конкурентів
близько 10 годин тому
Фото: Getty Images
Семиразовий чемпіон світу Формули-1 британський пілот Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, висловив сумніви, що команда зможе поборотися за друге місце в Кубку конструкторів сезону-2025. Слова наводить Motorsport.
Хемілтон визнав, що швидкості Ferrari недостатньо для високих позицій.
Я навіть не знаю, скільки у нас очок, але, враховуючи такий темп і моє виступання, з нами покінчено.
Поточне становище команд у Кубку конструкторів-2025 (ТОП-5):
McLaren — 786 очок
Mercedes — 423
Red Bull — 391
Ferrari — 371
Williams — 117
Хемілтон став першим гонщиком Ferrari з 2009 року, який фінішував останнім у кваліфікації.