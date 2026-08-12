«Щасливий, що показав такий бокс»: Хижняк — про виступ в андеркарді Джошуа
Українець згадав нокаут у Саудівській Аравії
Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) у коментарі для Федерації боксу України згадав свій досвід виступу в межах великого вечора боксу в Джидді (Саудівська Аравія). Український боксер зізнався, що задоволений тим, як провів той поєдинок.
Те, що було в Джидді, в андеркарді бою Ентоні Джошуа — це була дійсно масштабна подія, і я щасливий, що вдалось показати саме той бокс, який сподобався багатьом.
Нагадаємо, 25 липня в Саудівській Аравії Хижняк переконливо нокаутував француза Ленні Патрача.
Відома дата та місце наступного бою Хижняка.
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