Австралійський проспект надважкого дивізіону Теремоана Теремоана (11-0, 11 КО) заявив про амбітне бажання вийти в ринг проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить The Ring.

У межах вечора боксу в Голд-Кості (Австралія) непереможений нокаутер проведе бій проти американця Деандре Севеджа (11-1, 11 КО).

У полі мого зору перебуває кожен суперважковаговик у світі. Усе залежить тільки від того, наскільки вони близько до мене і чи реально організувати бій.

Зараз мій головний пріоритет — Севедж. Але якщо ви запитуєте, чи хочу я побитися з Джастісом (Хуні), то так — хочу. Я хочу битися з Ітаумою. Хочу битися з Хрговичем. Хочу битися з Дюбуа, Усиком та Кабаєлом. Хочу битися з усіма.

Але, зрозуміло, спочатку я повинен заслужити ці бої.