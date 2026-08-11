«Хочу битися з Усиком»: австралійський нокаутер замахнувся на бій із українцем
Теремоана заявив, що спершу має заслужити цей поєдинок
Австралійський проспект надважкого дивізіону Теремоана Теремоана (11-0, 11 КО) заявив про амбітне бажання вийти в ринг проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить The Ring.
У межах вечора боксу в Голд-Кості (Австралія) непереможений нокаутер проведе бій проти американця Деандре Севеджа (11-1, 11 КО).
У полі мого зору перебуває кожен суперважковаговик у світі. Усе залежить тільки від того, наскільки вони близько до мене і чи реально організувати бій.
Зараз мій головний пріоритет — Севедж. Але якщо ви запитуєте, чи хочу я побитися з Джастісом (Хуні), то так — хочу. Я хочу битися з Ітаумою. Хочу битися з Хрговичем. Хочу битися з Дюбуа, Усиком та Кабаєлом. Хочу битися з усіма.
Але, зрозуміло, спочатку я повинен заслужити ці бої.
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