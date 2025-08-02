Усик навмисно віддав Дюбуа титул – у команді українця відповіли, у чому полягала ідея
Клімас заявив, що все було розплановано
40 хвилин тому
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Менеджер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Егіс Клімас зізнався, що українець розпланував ще рік тому завоювання третього абсолютного чемпіонства. Слова функціонера наводить sport.ua:
Те, що Олександр став втретє абсолютним чемпіоном світу, він запланував це ще рік назад. Усик ще раніше вирішив – віддати титул IBF, дати Дюбуа перемогти суперника, і потім взяти звитягу у реванші. Це був план Олександра, через це він віддав титул. Усик не тільки чудовий боксер, але також і неймовірний психолог.
Нагадаємо, що Усик повернувся в Україну після реваншу з Даніелєм Дюбуа.