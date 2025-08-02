Леклер взяв поул на Гран-прі Угорщини
Льюїс Хемілтон – став 12-й
близько 1 години тому
Пілот команди Ferrari Шарль Леклер виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини.
Другий результат показав представник McLaren Оскар Піастрі, а третім став його напарник Ландо Норріс, забезпечивши команді вдалу кваліфікацію одразу двома болідами в топ-3.
Натомість діючий чемпіон світу Макс Ферстаппен із Red Bull несподівано фінішував лише восьмим, а семикратний чемпіон Льюїс Хемілтон з Ferrari показав 12-й результат.
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