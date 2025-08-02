Колишній чемпіон світу назвав жахливу помилку Дюбуа перед реваншем з Усиком
Гроувз розкритикував Даніеля за вечірку перед боєм
близько 2 годин тому
Фото: K2 Promotions
Ексчемпіон світу Джордж Гроувз висловив незадоволення підготовкою Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) до реваншу з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Ти припустився жахливої помилки, якщо провів цю «вечірку» в день бою. Це маячня. Були в минулому особливі таланти, хто робив дивні речі, такі як Флойд Мейвезер. Він міг проводити вечірку перед боєм.
Нагадаємо, що Усик повернувся в Україну після реваншу з Дюбуа.