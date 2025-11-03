Денис Сєдашов

40-річний британський пілот і семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон розповів про свої виступи за Ferrari у сезоні-2025 та відзначив позитивну динаміку після літньої паузи.

В інтерв’ю GPblog Хемілтон наголосив, що останнім часом почувається у новій машині значно комфортніше:

Після невеликих змін у підході та роботі з командою я відчув реальний прогрес. З кожним гоночним вікендом мені за кермом Ferrari усе зручніше — ми рухаємося в правильному напрямку. Льюїс Хемілтон

Британець додав, що цей рік сприймає як період адаптації та формування міцного фундаменту для майбутніх результатів:

Кожен етап — це новий досвід із цією машиною та її особливим стилем пілотування, який відрізняється від того, до чого я звик раніше. Прогрес вимагає часу, але він уже є. Льюїс Хемілтон

«Мене б тут не було»: Оскар Піастрі — про найважливішу гонку у кар’єрі.