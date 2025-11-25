Норріс оцінив шанси McLaren у боротьбі за титул: «Потрібно працювати ще краще»
Пілот відмітив боротьбу з Red Bull
близько 3 годин тому
Британський пілот Формули-1 Ландо Норріс з McLaren оцінив ситуацію у титульній боротьбі наприкінці сезону-2025 та підсумував виступи команди. Слова наводить Sky Sports.
Норріс підкреслив, що McLaren продовжує максимально використовувати наявний потенціал:
Ми завжди стараємося максимально використати все, що маємо. В Лас-Вегасі нам це вдалося, і в наступні вихідні ми знову спробуємо виграти гонку. В кінцівці в Абу-Дабі побачимо, де опинимося. Я дуже пишаюся всіма. Сезон був неровним — важкі періоди, але й дуже красиві моменти. Ми багато чого дізналися, і це цінно для майбутніх років.
Гонщик також відзначив форму суперників із Red Bull:
Якщо дивитися на швидкість останніх тижнів, вони були дуже швидкими. Коли вони не провалюють кваліфікацію, то виграють гонку — як у Лас-Вегасі, Монці та на інших етапах. Боротьба зараз дуже щільна. Все може легко скластися на нашу користь або на їх. Нам просто потрібно виконувати роботу набагато краще.
