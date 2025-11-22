Денис Сєдашов

Британський пілот Льюїс Хемілтон, семиразовий чемпіон Формули-1, став першим гонщиком Ferrari з 2009 року, який завершив кваліфікацію Гран-прі Лас-Вегаса на останньому місці.

У першому сегменті Хемілтон показав час 1:57.115 і не зміг пробитися далі, залишившись останнім серед усіх учасників. Його напарник Шарль Леклер фінішував дев’ятим.

Раніше останній раз гонщик Ferrari опинявся останнім у кваліфікації у 2009 році — тоді це трапилось із італійцем Джанкарло Фізікелло на Гран-прі Абу-Дабі.

