Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, висловив незадоволення тактичним рішенням команди під час Гран-прі Угорщини. Слова наводить Sky Sports.

Британський пілот вважає, що заїзд у бокси під час режиму віртуальної машини безпеки коштував йому залікових очок та призового місця:

Так, безумовно, не думаю, що нам варто було заїжджати в бокси [під машиною віртуальної безпеки]. Але наказ надійшов буквально перед в'їздом на піт-лейн, у мене не було часу сперечатися — у такі моменти ти повинен довіряти прийнятому рішенню.

Озираючись назад, можу сказати, що мої шини були в повному порядку. Я, ймовірно, програв би Максу [Ферстаппену], але думаю, що міг би зберегти як мінімум третє місце. А потім це рішення відкрило двері для штрафу, який у підсумку отримав.