Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс заявив, що не варто занадто ускладнювати все у Королеві автоспорту. Британця цитує f1analytic.com:

Коли їдеш довгі відрізки, у тебе повний бак, тож не можеш щось приховати. Не слід ускладнювати Формулу-1. Іноді люди не настільки розумні.

Не треба все ускладнювати. Формула-1 для дурників, принаймні це стосується пілотажу. Інше – для розумних. Дурники пілотують. Я не так багато спілкуюсь з іншими. Впевнений, що в Австралії ви побачите, як пілоти полетять до першого повороту, а потім уже їхатиму я.