Норріс: «Формула-1 для дурників»
Ландо заявив, що щось приховати на тестах не дуже просто
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс заявив, що не варто занадто ускладнювати все у Королеві автоспорту. Британця цитує f1analytic.com:
Коли їдеш довгі відрізки, у тебе повний бак, тож не можеш щось приховати. Не слід ускладнювати Формулу-1. Іноді люди не настільки розумні.
Не треба все ускладнювати. Формула-1 для дурників, принаймні це стосується пілотажу. Інше – для розумних. Дурники пілотують. Я не так багато спілкуюсь з іншими. Впевнений, що в Австралії ви побачите, як пілоти полетять до першого повороту, а потім уже їхатиму я.
