Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, порівняв свій поточний стан із результатами минулого сезону. 41-річний британський пілот пояснив, що допомогло йому покращити підхід до перегонів у 2026 році після невдач у 2025-му. Слова наводить у соціальній мережі акаунт deni.

За словами Хемілтона, ключовими факторами прогресу стали відсутність травм, краща фізична форма та безпосередня участь у розробці нового боліда.

Багато чого змінилося. Минулий рік видався зовсім нехорошим у багатьох аспектах… Але зараз більше гармонії всередині команди. Думаю, я сам у кращій формі, я здоровіший, я перебуваю в більш комфортному становищі, я прийшов із набагато кращим настроєм, я б сказав, навіть із кращим, ніж на початку минулого року. Немає травм, як на початку минулого сезону. Я пілотую машину, у розробці якої особисто брав участь, на відміну від минулого року, коли успадкував машину, до якої не мав жодного відношення. Настала нова ера [регламенту], яку я також полюбив. Тож це поєднання факторів, і я просто став щасливішим у своєму житті теж. Льюїс Хемілтон

«Він передав мені дуже і дуже багато»: Леклер про співпрацю з Льюїсом Хемілтоном у Ferrari.