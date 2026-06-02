«Він передав мені дуже і дуже багато»: Леклер про співпрацю з Льюїсом Хемілтоном у Ferrari
Монегаск зізнався, які саме професійні якості титулованого колеги вразили його найбільше
Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився враженнями від виступів в одній команді із семиразовим чемпіоном Формули-1 Льюїсом Хемілтоном. В інтерв'ю La Gazzetta dello Sport монегаск зазначив, що досвідчений напарник допоміг йому переосмислити деякі деталі робочого процесу.
Під час розмови Леклер відверто відповів на запитання про взаємообмін досвідом між гонщиками:
Чого він навчився у мене? Поняття не маю (сміється). Але я знаю, що він передав мені дуже і дуже багато. Гонщик, який стільки виграв, як Льюїс, володіє дуже чітким методом роботи, і в певних аспектах він відкрив мені очі. Мені дуже щастило по ходу кар'єри: моїми напарниками були неймовірно талановиті пілоти, і кожен із них щось мені залишив і дозволив вирости.
