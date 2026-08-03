Заступник керівника Mercedes Бредлі Лорд розповів про пріоритети німецької стайні у поточному чемпіонаті Формули-1. Слова наводить FormulaPassion.

За словами функціонера, ключовою метою колективу є здобуття Кубка конструкторів, а також максимальний результат у кожному окремому гран-прі.

Принцип простий: якщо Mercedes може виграти гонку, Mercedes повинен її виграти, і це найголовніше. Команда завжди стоїть на першому місці, а Кубок конструкторів є головною метою колективу.

Ми перебуваємо в середині сезону, і зараз занадто рано думати про такі речі [як чемпіонський титул]. Ми не зосереджуємося на гіпотетичних сценаріях. Ми абсолютно точно хочемо виграти обидва чемпіонати й дамо собі найкращі шанси зробити це, якомога частіше приводячи обидва боліди до фінішу на максимально високих позиціях. Поки що нам не вдалося зробити цього в жодній гонці цього сезону.