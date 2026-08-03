Полозюк та Вознюк — найкращі спортсменки липня за версією НОК України
Також відзнаки отримали тренери спортсменок
Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила лауреатів щомісячного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця» за підсумками липня 2026 року.
Звання найкращої спортсменки липня отримала фехтувальниця Аліна Полозюк, яка виборола бронзову медаль в особистій рапірі на чемпіонаті світу в Гонконгу. Найкращою тренеркою місяця визнано її особисту наставницю Ларису Павленко.
У номінації «Найкраща юна спортсменка липня» перемогла веслувальниця Єлизавета Вознюк. Впродовж місяця українка здобула «срібло» юніорського чемпіонату світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів у канадському Галіфаксі, а також виборола дві срібні нагороди юніорської першості Європи на дистанціях 200 та 500 метрів в угорському Сегеді. Переможцем у номінації «Найкращий тренер юної спортсменки» став її наставник Роман Бундз.
Лузан визнано найкращою спортсменкою червня в Україні.