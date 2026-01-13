Колишній пілот Формули-1, британець Джонні Герберт у подкасті Stay on Track, поділився своїм баченням фаворитів сезону 2026 року та оцінив перспективи провідних команд і гонщиків.

На думку Герберта, нині найпереконливіше виглядає команда Mercedes, яка має всі шанси боротися за перемоги та чемпіонський титул.

Я, ймовірно, поставлю на Mercedes — зараз мені здається, що все складається дуже добре. Антонеллі потрібно покращити стабільність, адже, судячи з усього, це його слабке місце на даний момент.

Джордж виконав блискучу роботу для команди. Я переконаний, що вони будуть на вістрі боротьби, змагаючись за перемоги в гонках і, можливо, за чемпіонство. Знаєте що, я поставлю на Джорджа.