Леклер: «99% мого часу присвячено гонкам, моя єдина мета — стати чемпіоном світу»
Монегаск налаштованний завоювати чемпіонський титул
27 хвилин томуПідписатися в
Пілот Ferrari Шарль Леклер у подкасті Eight Sleep заявив, що його головним пріоритетом залишаються виступи у Формулі-1 та боротьба за чемпіонський титул.
99% мого часу присвячено гонкам. Намагаюся бути найкращим гонщиком з можливих, думаю тільки про гонки і намагаюся зробити все, щоб показувати максимальні результати на трасі. Гонки — це головний пріоритет зараз і залишаться ним до самого завершення моєї кар'єри. Моя єдина мета зараз — стати чемпіоном світу. Це те, про що я мріяв усе життя і ради чого завжди працював.
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