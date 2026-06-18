Пілот Mercedes Джордж Расселл заявив, що не зважає на становище в загальному заліку Формули-1, а фокусується на власних виступах.

Британський гонщик прокоментував підсумки Гран-прі Іспанії та розповів про специфіку роботи з гумою в Барселоні. Слова наводить GPblog.

Чесно кажучи, взагалі не думаю про чемпіонат. Думаю лише про те, що можу контролювати сам. У п'ятницю та суботу мені здавалося, що я зробив усе якнайкраще і практично на кожному колі здобував максимально можливий результат.

Чудово стартував. Перший відрізок гонки вийшов хорошим. Але два останні відрізки на жорстких шинах були недостатньо сильними. Тому після цієї гонки думаю тільки про те, що моєї швидкості виявилося замало і мені потрібно додавати.

У Барселоні непроста траса. Вперше в цьому сезоні ми зіткнулися із серйозною деградацією шин. Переможець використав стратегію з трьоми піт-стопами. А шість попередніх гонок легко проходили з однією зупинкою. Тож цього разу була зовсім інша ситуація.

Ми все проаналізуємо перед етапом в Австрії. Але, як я вже сказав, концентруватимуся на тому, що можу контролювати сам, і продовжуватиму тиснути на суперників.