Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про роботу на тестах у Барселоні з новим болідом італійської команди. Монегаска цитує gpblog.com:

Було приємно знову опинитися у боліді. Знову в зовсім новій машині, зовсім іншій, ніж та, на якій ми їздили досі.

Наразі все зводиться до того, щоб спробувати зрозуміти, чи все працює належним чином, що, певною мірою, і сталося. Умови були не ідеальними, бо сьогодні вранці трохи дощило, але ми все одно пройшли нашу програму, оскільки ми взагалі не зосереджені на продуктивності.

Ми більше зосереджені на розгляді всіх нових систем цього автомобіля та перевірці, чи все працює так, як має. Так і було, тож це позитивний момент. Потім ми повільно пройдемося за нашою програмою.