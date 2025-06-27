Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився думками про чемпіонську гонку сезону-2025. Слова монегаска наводить f1analytic.com:

Мені здається, що це буде вкрай складно. Ми сильно відстаємо за очками у чемпіонаті. Для того, щоб завоювати титул, нам потрібно вже зараз починати домінувати.

Не думаю, що в нас у команді очікуються будь-які оновлення боліду, які дозволять нам думати, що нам вдасться повернутися до чемпіонських перегонів. Для нас було б краще покращувати свої результати від гонки до гонки, вичавлюючи максимум на кожному Гран Прі. Перша половина сезону для нас виявилася незадовільною, але ми продовжимо намагатися і не зменшуватимемо обертів, а потім подивимося, що з цього вийде.