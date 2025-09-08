Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Шарль Леклер підбив підсумки домашнього етапу Формули-1 у Монці. За його словами, команда видала максимум, але не могла конкурувати з темпом Red Bull та McLaren. Слова наводить racingnews365.

Гонка була непростою. На старті я намагався боротися з Оскаром Піастрі, але шини швидко перегрілися, і я втратив темп. Пізніше вдалося відновити швидкість, та все одно утримувати позицію було складно. Суперники були швидшими, і ми нічого не могли з цим зробити. Шарль Леклер

Монагаск підкреслив, що у кваліфікації Ferrari показала сильний результат, але в гонці реальний рівень команди проявився:

Ми виступили на максимумі, та наразі Red Bull і McLaren занадто швидкі для нас. Шарль Леклер

