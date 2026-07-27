Володимир Кириченко

Президент Чехії Петр Павел відвідав Гран-прі Угорщини не лише як глядач, а й як спортивний фотограф. Про це повідомив motorsport.com.

На етап Формули-1 він прибув із професійною фототехнікою та офіційною акредитацією FIA, працюючи разом із чеським фотографом Їржі Кренеком.

Фотографія автоспорту є давнім хобі Павела. Раніше він знімав гонку «24 години Ле-Мана», етапи MotoGP, World Superbike, NASCAR і ралі «Дакар». Частину його світлин із «Дакара-2025» навіть представили в Національному технічному музеї Праги.

Минулого року президент Чехії також зібрав майже 30 тисяч євро на благодійність, продавши на аукціоні власний фотоальбом.

Результати Гран-прі Угорщини.