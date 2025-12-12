Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився очікуваннями від наступного сезону та привітав Ландо Норріс з чемпіонством у 2025 році. Монегаска цитує f1analytic.com:

Ах, я викладався по максимуму, але цього було недостатньо для подіуму, який був би найкращим завершенням сезону.

Прийми мої щирі привітання, Ландо, за перемогу в чемпіонаті цього року. Сподіваюся, зроблю твоє життя наступного року трохи складнішим.