Леклер хоче ускладнити життя новоспеченому чемпіону Формули-1
Попри це Шарль привітав Норріса з титулом
9 хвилин тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився очікуваннями від наступного сезону та привітав Ландо Норріс з чемпіонством у 2025 році. Монегаска цитує f1analytic.com:
Ах, я викладався по максимуму, але цього було недостатньо для подіуму, який був би найкращим завершенням сезону.
Прийми мої щирі привітання, Ландо, за перемогу в чемпіонаті цього року. Сподіваюся, зроблю твоє життя наступного року трохи складнішим.
