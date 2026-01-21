Керівник компанії Audi Джонатан Уітлі розповів про амбіції німецького виробника, який дебютує у Формулі-1 у 2026 році. Раніше команда виступала під назвою Sauber. Слова наводить BBC.

Ми тут не для того, щоб бездіяльно спостерігати – це амбіційний проєкт. Водночас ми підходимо зі скромністю: розуміємо, з чого починаємо і куди прагнемо потрапити.

Ми хочемо зробити Audi найуспішнішою командою в історії Ф-1. На цьому шляху є важливі етапи, і наш старт відбувається саме сьогодні.