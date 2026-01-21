«Ми хочемо стати найуспішнішою командою в історії Ф-1» — Audi готується до дебюту
Керівник заявив, що команда прагне закласти міцний фундамент для довгострокового успіху
близько 1 години тому
Керівник компанії Audi Джонатан Уітлі розповів про амбіції німецького виробника, який дебютує у Формулі-1 у 2026 році. Раніше команда виступала під назвою Sauber. Слова наводить BBC.
Ми тут не для того, щоб бездіяльно спостерігати – це амбіційний проєкт. Водночас ми підходимо зі скромністю: розуміємо, з чого починаємо і куди прагнемо потрапити.
Ми хочемо зробити Audi найуспішнішою командою в історії Ф-1. На цьому шляху є важливі етапи, і наш старт відбувається саме сьогодні.
За словами Уітлі, Audi розраховує закласти міцний фундамент для довгострокового успіху.
«Неймовірно захопливо»: Хюлькенберг — про старт кар’єри в Audi.
Поділитись