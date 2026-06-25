На Гран-прі Австрії з Ф-1 оголошено теплову небезпеку через спеку
Температура повітря на восьмому етапі перевищить 31°C
близько 1 години томуПідписатися в
Гоночний директор Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) Руї Маркес оголосив про введення режиму теплової небезпеки на восьмому етапі сезону-2026 — Гран-прі Австрії.
Рішення ухвалено згідно зі статтею B1.5.10 регламенту Формули-1 після отримання синоптичного прогнозу, за яким температура повітря під час гонки перевищить 31,0°C.
Через погодні умови пілоти мають обрати: використовувати спеціальні охолоджувальні жилети або розмістити в болідах еквівалентний балласт у разі відмови від системи охолодження.
ФІА вперше впровадила обов'язкове використання жилетів на Гран-прі Сінгапуру у 2025 році. Розробка системи розпочалася після Гран-прі Катару 2023 року, де гонщикам знадобилася медична допомога через перегрів.
Леклер: «99% мого часу присвячено гонкам, моя єдина мета — стати чемпіоном світу».