Денис Сєдашов

Челсі здобув впевнену виїзну перемогу над Астон Віллою у матчі 29-го туру АПЛ.

Матч розпочався невдало для синіх — вже на 2-й хвилині Дуглас Луїс вивів господарів уперед. Проте ще до перерви Челсі не лише відігрався, а й вийшов уперед. Головним героєм зустрічі став Жоао Педро, який спочатку зрівняв рахунок, а на шостій доданій хвилині до першого тайму оформив дубль.

У другому таймі перевагу лондонців закріпив Коул Палмер, а крапку в матчі поставив той же Жоао Педро, оформивши підсумковий хет-трик.

АПЛ. 29-й тур

Астон Вілла — Челсі 1:4

Голи: Дуглас Луїс, 2 – Жоао Педро, 35, 45+6, 64, Палмер, 55

Завдяки цьому успіху Челсі перервав серію з трьох матчів без перемог. Команда набрала 48 очок і піднялася на п’яте місце в турнірній таблиці. Астон Вілла, зазнавши другої поразки поспіль, залишається на четвертій сходинці з 51 балом.

