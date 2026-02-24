«Їх мало бути вісім»: Ландо Норріс зробив гучну заяву про титули Хемілтона
Ландо підтримав Льюїса перед сезоном-2026
близько 1 години тому
Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс підтримав свого зіркового співвітчизника Льюїса Хемілтона. Пілот McLaren висловив сподівання, що легендарний гонщик Ferrari знову нав’яже боротьбу за лідерство у сезоні-2026. Слова наводить портал F1oversteer.
Норріс зазначив, що попри зміну команди та боліда, колосальний досвід Хемілтона дозволяє йому залишатися одним із найнебезпечніших суперників на трасі.
У Хемілтона зараз інша машина, і в нього більше досвіду, ніж у будь-кого іншого. Льюїс виграв сім чемпіонських титулів (посміхається), але їх мало бути вісім. Хемілтон достатньо хорош, він легко може досягти успіху. Це було б круто. Я б теж хотів, щоб Льюїс повернувся на вершину і продовжив боротьбу.