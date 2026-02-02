Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс висловився про зміну номера на чемпіонську одиницю. Британця цитує gpblog.com:

Було просто приємно повернутися, приємно бачити номер один на своїй машині. Досить круто, все ще досить сюрреалістично. Це гарне відчуття. Просто повернутися сюди, у наш перший день на трасі, коли кожен вперше бачить машину одним цілим. Її буквально не збирали до сьогоднішнього ранку.

Поки що це справді перший раз, коли я бачу цей номер на своєму костюмі, на боліді, на екрані хронометражу. І це виглядає добре.

Тож все ще, так, все ще сюрреалістичне відчуття, ситуація з чемпіонством, але це нічого не змінює. Окрім того, що я опинився на вершині екранів хронометражу ще до того, як ми вийшли на трасу, тому що я зараз найнижчий номер.