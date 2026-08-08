Денис Сєдашов

Триразовий чемпіон світу та пілот Red Bull Макс Ферстаппен поділився баченням майбутнього своєї команди Verstappen Racing, яка наразі представлена у кіберспорті та гонках на витривалість.

За словами нідерландця, навіть у перспективі 10-20 років його колектив не планує заходити у Формулу-1, віддаючи перевагу іншим дисциплінам. Слова наводить racingnews365.

До того моменту [через 10-20 років] Verstappen Racing має стати професійною командою, яка могла б боротися за перемоги, будучи представленою в кількох гоночних серіях. Не більше й не менше. Ми не збираємося брати участь у перегонах лише тому, що це весело. Ми хочемо бути попереду, вигравати гонки і, як мінімум, регулярно боротися за лідерство. Це той стандарт, якого потрібно дотримуватися. Темпи подальшого розвитку Verstappen Racing також певною мірою залежать від моїх рішень на найближчі роки – і того, що я робитиму у Формулі-1. Але так, безумовно, мета полягає в подальшому розширенні гоночної команди. Особливо в напрямку перегонів на витривалість, а не в бік Формули-1 чи чогось подібного. Макс Ферстаппен

«Він найсильніший у команді»: Ферстаппен відзначив молодого пілота Mercedes.