«Він найсильніший у команді»: Ферстаппен відзначив молодого пілота Mercedes
Пілот Red Bull оцінив виступи 19-річного гонщика
Чотириразовий чемпіон Формули-1 у складі Red Bull Макс Ферстаппен висловив захоплення виступами 19-річного італійського пілота Mercedes Андреа Кімі Антонеллі.
Нідерландський гонщик відзначив надійність та стабільність молодого колеги на стартовому відрізку сезону. Слова наводить Sky Sports.
Хто з пілотів показав найкращі результати на першому етапі сезону? Якщо подивитися на лідерів чемпіонату, то Кімі виконав дійсно чудову роботу. Він дуже надійний пілот і є найсильнішим у своїй команді. Думаю, якщо він просто продовжить у тому ж дусі — звісно, іноді йому дуже не щастило, тож це трохи прикро, — але як для 19-річного хлопця, поки що він був непохитним. Кімі хороший хлопець і дуже сильний гонщик — це чудова комбінація.
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