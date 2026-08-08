Керівник команди Формули-1 Mercrdes Тото Вольфф поділився думками щодо конкурентоспроможності провідних колективів та їхніх силових установок у сезоні-2026.

Австрійський функціонер зазначив, що розриви між топ-командами мінімальні, попри різні оцінки та заяви суперників. Слова наводить RacingNews365.

ФІА каже, що за потужністю двигуна внутрішнього згоряння лідирує Red Bull. Так вони вимірюють. Можливо, загалом пакет кращий у нас. Ferrari продовжує нити, що у них не найсильніший двигун.

Але я вважаю, що у Ferrari абсолютно конкурентоспроможна силова установка в машині, яка була явно спроєктована як високопритискна, з вінглетами, що закривають половину вихлопної системи. Тож, думаю, ми всі приблизно на одному рівні.