Вольфф — про розстановку сил у Ф-1: «Думаю, ми всі приблизно на одному рівні»
Очільник Mercedes висловився про двигуни конкурентів
Керівник команди Формули-1 Mercrdes Тото Вольфф поділився думками щодо конкурентоспроможності провідних колективів та їхніх силових установок у сезоні-2026.
Австрійський функціонер зазначив, що розриви між топ-командами мінімальні, попри різні оцінки та заяви суперників. Слова наводить RacingNews365.
ФІА каже, що за потужністю двигуна внутрішнього згоряння лідирує Red Bull. Так вони вимірюють. Можливо, загалом пакет кращий у нас. Ferrari продовжує нити, що у них не найсильніший двигун.
Але я вважаю, що у Ferrari абсолютно конкурентоспроможна силова установка в машині, яка була явно спроєктована як високопритискна, з вінглетами, що закривають половину вихлопної системи. Тож, думаю, ми всі приблизно на одному рівні.
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